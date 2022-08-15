Число заражений за день в Японии снизилось на 28 000
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Токио, 14 августа (Jiji Press). За 14 августа в Японии выявлено 178 353 новых случая заболевания COVID-19, что примерно на 28 000 меньше, чем неделей ранее.
Число новых летальных исходов составило 153. Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом сократилось с 13 августа на 12 до 613.
В Токио было зарегистрировано 22 740 новых положительных случаев, что на 3573 меньше, чем неделей ранее, недельное снижение наблюдается девятый день подряд. Было 13 новых летальных случаев, а число тяжелобольных по критериям столичного правительства сократилось на одного с 13 августа до 42.
Среднее число новых положительных случаев в японской столице за семь дней упало на 19,2% до 25 629.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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