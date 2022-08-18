В Японии выявлено 231 499 новых случаев COVID-19 за день

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Токио, 17 августа (Jiji Press). В Японии было выявлено 231 499 новых случаев заболевания COVID-19, что впервые за шесть дней превысило 200 000 за день и на 18 853 меньше, чем неделей ранее.

Отмечены рекордные уровни заражений в 15 из 47 префектур страны, включая Айти и Кагосиму. В стране зафиксировано 286 новых летальных исходов от COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, число пациентов с тяжёлыми симптомами увеличилось на 13 с 15 августа до 627 человек.

В Токио было зарегистрировано 29 416 новых случаев, что на 4827 меньше, чем неделей ранее, и 25 новых летальных исходов.

Число тяжелобольных пациентов в столице сократилось на одного со вторника до 35. Среднее число новых случаев за семь дней сократилось на 17,7% по сравнению с неделей ранее до 24 889.

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