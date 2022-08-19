В Японии выявлено рекордное количество в 255 534 новых случая COVID-19 за день
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Токио, 18 августа (Jiji Press). Предыдущий рекорд в 250 343 новых случая был зарегистрирован 10 августа.
Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 сократилось на 17 с 17 августа до 610, при этом зарегистрировано 287 новых летальных исходов.
Из 47 префектур страны в 21 зарегистрировано рекордное количество новых случаев, в том числе в префектурах Хоккайдо – 8315, Фукусима – 3297, Миэ – 4642, Хиросима – 6761 и Кумамото – 5684.
В Токио было зарегистрировано 27 453 новых случая, что на 3 794 меньше, чем неделей ранее, снижение по сравнению с неделей ранее наблюдается третий день подряд.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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