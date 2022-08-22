У премьер-министра Японии Кисиды Фумио выявлен COVID-19

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Токио, 21 августа (Jiji Press). У премьер-министра Японии Кисиды Фумио 21 августа выявлен COVID-19, сообщило правительство.

Это первый случай, когда действующий премьер-министр Японии заразился новым коронавирусом.

По словам источников, близких к Кисиде, у него наблюдаются лёгкие симптомы, и он находится в официальной резиденции премьер-министра в Токио.

Кисида откажется от поездки в Африку и на Ближний Восток, которая была запланирована на конец этого месяца. Ожидается, что он дистанционно примет участие в восьмом саммите Токийской международной конференции по развитию Африки, или TICAD 8, который пройдет в Тунисе в течение двух дней, начиная с субботы.

20 августа вечером у премьер-министра немного поднялась температура и появился кашель, а 21 августа утром ему сделали тест на полимеразную цепную реакцию. Положительный результат выявили около 16:00.

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