Силы самообороны Японии и армия США начинают совместные учения в Японии

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Ямато, преф. Кумамото, 28 августа (Jiji Press). Сухопутные силы самообороны Японии и армия США приступили к практическим занятиям в рамках своих полевых учений Orient Shield 22 в Японии.

В этот же день для представителей средств массовой информации были открыты учения по стрельбе из переносных противотанковых ракет обеих сторон на полигоне Си самообороны Оянохара в городе Ямато, префектура Кумамото, на юго-западе Японии.

Армия США запустила две ракеты Javelin. Ракеты Javelin поставляются в Украину, куда вторглась Россия. Силы самообороны практиковались в пуске ракет Type 01 LMAT, японской версии Javelin.

Планируется, что Orient Shield 22 продлится до 9 сентября, в учениях примут участие около 2100 человек из Сил самообороны и армии США.

На остров Амами-Осима в префектуре Кагосима, прилегающем к Кумамото, будет доставлена высокомобильная артиллерийская ракетная система вооруженных сил США (HIMARS), и участники, в том числе члены подразделений радиоэлектронной борьбы с обеих сторон, в первый раз проведут совместное обучение противокорабельному бою.

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