Силы самообороны Японии и армия США проводят совместные учения по противокорабельной защите

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Амами, преф. Кагосима, 31 августа (Jiji Press). Сухопутные силы самообороны Японии и армия США провели совместные противокорабельные учения с участием подразделений радиоэлектронной борьбы на острове Амами-Осима в юго-западной префектуре Кагосима.

В ходе учений, являющихся частью крупных полевых учений Orient Shield 22, была развёрнута высокомобильная артиллерийская ракетная система вооруженных сил США (HIMARS).

Подразделения радиоэлектронной борьбы обеих стран также приняли участие в учениях по улучшению «междоменного» сотрудничества, охватывающего космическую сферу и киберпространство, а также обычные районы земли, моря и воздуха для защиты удалённых островов.

Американское подразделение, первая многопрофильная оперативная группа, впервые прибыло в Японию. Вместе с партнёрами из Сил самообороны его члены принимали участие в операциях по защите от радиопомех.

Силы самообороны и армия США также принимали участие в отражении атак вражеских кораблей с помощью японских ракет Type 12 и HIMARS, основываясь на разведывательных данных, собранных обеими сторонами.

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