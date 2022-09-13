В Японии вновь проведут учения по эвакуации в случае ракетного обстрела

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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Япония возобновит учения по эвакуации жителей в конце этого месяца, чтобы подготовиться к возможной атаке баллистическими ракетами после серии запусков северокорейских ракет в этом году.

Учения пройдут в 10 муниципалитетах восьми префектур, включая Хоккайдо и Окинаву, после перерыва с июня 2018 года.

Япония провела ракетные учения по эвакуации в 29 муниципалитетах в период с 2017 по 2018 год, и прекратила их после саммита США и Северной Кореи в июне 2018 года.

«Мы рассмотрим возможность возобновления (учений по эвакуации), учитывая, что в этом году из Северной Кореи очень часто запускались баллистические ракеты», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на пресс-конференции в апреле этого года.

Центральное правительство обсудило графики и другие детали с местными органами власти, чтобы провести такие учения.

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