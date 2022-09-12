Японское правительство намерено как можно скорее снять ограничения на въезд из-за COVID-19

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Правительство Японии стремится как можно скорее снять ограничения на въезд в страну, связанные с пандемией COVID-19, заявил высокопоставленный правительственный чиновник.

7 сентября правительство увеличило максимальное количество людей, которым разрешено въезжать в страну в день, до 50 000 человек.

При этом заместитель генерального секретаря кабинета министров Кихара Сэйдзи сказал в телевизионной программе: «Если меня спросят, достаточно ли этого шага, я скажу, что нет».

Кихара также упомянул о возможном снятии ограничений для иностранных туристов, путешествующих по Японии самостоятельно, а также о возобновлении безвизового режима.

«У нас будет всесторонний обзор (мер пограничного контроля COVID-19), – сказал Кихара. – И нам нужно сделать это как можно раньше».

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