Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул, 28 сентября (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

Ракеты были запущены из района Сунан в Пхеньяне с промежутком примерно в 10 минут после 18:10, сообщили южнокорейские военные.

По данным министерства обороны Японии, ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Всего три дня назад Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря.

Пхеньян явно выражал недовольство крупномасштабными совместными военно-морскими учениями в Японском море, которые США и Южная Корея начали 26 сентября. Запуски ракет также рассматриваются как демонстрация силы в преддверии запланированного 29 сентября визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею и демилитаризованную зону между двумя Кореями.

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