Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море

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Сеул, 29 сентября (Jiji Press). Северная Корея вечером 29 сентября запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунчхон в провинции Южный Пхёнан, сообщили южнокорейские военные.

Ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, заявил представитель японского правительства в Токио. Сообщений о повреждениях самолётов и кораблей не поступало.

Ракеты преодолели около 300 километров на максимальной высоте около 50 километров, заявил в Токио министр обороны Японии Хамада Ясукадзу.

По словам Хамады, пуски «нарушают резолюции Совета Безопасности США, и Япония решительно осуждает» эти действия. Япония подала протест против Северной Кореи через посольства в Пекине.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио поручил правительственным чиновникам приложить все усилия для сбора и анализа соответствующей информации, обеспечения безопасности воздушных и морских судов и полной готовности к непредвиденным событиям.

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