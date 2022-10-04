Премьер-министр Японии и адмирал США подтвердили сотрудничество

Новости

Токио, 3 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и адмирал Джон Акилино, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, подтвердили тесное сотрудничество своих стран в Восточной Азии.

Во время встречи в кабинете премьер-министра в Токио они обменялись мнениями о деятельности Китая в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также о ситуации в Северной Корее после неоднократных запусков её баллистических ракет.

Кисида подчеркнул, что Япония будет работать ради мира и стабильности в регионе, прилагая усилия по укреплению возможностей реагирования и сдерживания японо-американского альянса, а также по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Акилино сказал, что японо-американский договор о безопасности служит основой для мира и процветания в регионе.

При этом Кисида попросил Акилино безопасно управлять базами США в Японии, уделяя внимание сообществам японских граждан, принимающих американские войска.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме