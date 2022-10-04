Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией

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Сеул / Токио, 4 октября (Jiji Press). Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией утром 4 октября, сообщили южнокорейские военные.

Около 7:23 утра Северная Корея запустила ракету с объекта во внутренней провинции Чаганг. Южнокорейские военные заявили, что предположительно это была баллистическая ракета средней дальности.

С помощью системы раннего предупреждения J-Alert японское правительство призвало жителей самой северной префектуры Японии Хоккайдо и северо-восточной префектуры Японии Аомори эвакуироваться, чтобы защитить себя от северокорейского ракетного обстрела.

По данным министерства обороны Японии, это, вероятно, была баллистическая ракета, и предполагают, что она уже упала.

Запуск северокорейской ракеты был «возмутительным актом», заявил журналистам премьер-министр Японии Кисида Фумио: «Мы решительно осуждаем это».

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