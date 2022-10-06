Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул/Токио, 6 октября (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из Пхеньяна в сторону Японского моря примерно с 6:01 утра до 6:23 утра, по данным южнокорейских военных.

Предполагается, что ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, заявил министр обороны Японии Хамада Ясукадзу, добавив, что сообщений о повреждениях самолётов и кораблей не поступало.

Хамада сказал, что первая ракета пролетела около 350 километров с максимальной высотой около 100 километров, а вторая – около 800 километров с максимальной высотой около 50 километров. Он сказал, что вторая ракета могла лететь по неправильной траектории.

По словам министра обороны Японии, Токио выразил протест Пхеньяну в связи с последними пусками ракет по каналам посольства в Пекине.

По сообщению государственного Центрального информационного агентства Северной Кореи, министерство иностранных дел этой страны 6 октября выступило с заявлением, в котором подвергло критике пребывание атомного авианосца USS Ronald Reagan в Японском море с конца сентября и участие корабля в совместных учениях с южнокорейскими военными.

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