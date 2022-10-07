Япония, США и Южная Корея проводят учения по противоракетной обороне

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея провели совместные учения в Японском море по обнаружению, отслеживанию и перехвату баллистических ракет в ответ на недавнюю серию пусков баллистических ракет Северной Кореей.

К учениям присоединились эсминец Aegis, принадлежащий американской авианосной ударной группе во главе с атомным авианосцем USS Ronald Reagan, а также Ashigara, корабль типа Aegis морских сил самообороны Японии.

Учения были призваны подтвердить способы обмена информацией о целях, захваченных противоракетными радиолокационными системами.

Авианосная ударная группа США вернулась в Японское море после ракетного запуска Северной Кореей 4 октября. Она была на пути к своей следующей миссии после участия в совместных учениях США-Южной Кореи и Японии-США-Южной Кореи в конце прошлого месяца.

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