Во время смотра флота Кисида пообещал повысить обороноспособность Японии

Новости

Токио, 6 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио, участвовавший в международной проверке флота, подтвердил своё обещание сильно укрепить обороноспособность страны в течение следующих пяти лет.

«Среда безопасности, окружающая нашу страну, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, быстро становится серьёзной», – обратился Кисида к военнослужащим Морских сил самообороны и другим лицам на борту эсминца «Идзумо» во время смотра флота, проводимого силами самообороны в заливе Сагами, к югу от префектуры Канагава, рядом с Токио.

Более 10 стран, включая США, Южную Корею и Францию, приняли участие в международном смотре флота, отправив боевые корабли и боевые самолёты.

Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи «абсолютно неприемлемы», сказал Кисида после того, как эта страна недавно запустила несколько баллистических ракет.

«Возможности морской обороны сильно влияют на стратегическую обстановку», – сказал Кисида, подчеркнув решимость правительства усилить возможности противоракетной обороны Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме