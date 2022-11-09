Силы самообороны Японии будут получать информацию с беспилотного летательного аппарата Береговой охраны

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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Согласно планам японского правительства, Морские силы самообороны будут получать информацию, собранную беспилотным самолетом SeaGuardian Береговой охраны Японии, в режиме реального времени, как сообщили информированные источники.

Этот шаг должен помочь Силам самообороны и Береговой охране работать вместе, чтобы повысить бдительность и наблюдение в условиях, когда китайские и российские военные корабли часто ходят в водах вокруг Японии.

«Чрезвычайно важно, чтобы Силы самообороны и Береговая охрана укрепляли сотрудничество, – заявил на пресс-конференции министр обороны Хамада Ясукадзу. – Мы планируем радикально улучшить нашу способность понимать морскую ситуацию», – сказал он.

Производимый в США SeaGuardian имеет длину 11,7 метра и размах крыла 24 метра. Он управляется дистанционно с земли с помощью спутника и может находиться в полёте более 24 часов.

Самолёт оснащён радарами и инфракрасными камерами для наблюдения за океаном, но не несёт оружия.

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