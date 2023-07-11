Япония поставляет Украине миноискатели для послевоенного восстановления

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Варшава, 10 июля (Jiji Press). Правительство Японии и Японское агентство международного сотрудничества предоставили Украине миноискатели, чтобы помочь стране восстановиться после войны с Россией.

По данным украинского правительства, разминирование имеет решающее значение для восстановления Украины, поскольку вторжение России превратило более трети её территории в опасную зону, где залегают мины и неразорвавшиеся бомбы.

Детектор японской разработки имеет радар, который отображает на мониторе форму зарытых под землей объектов, что позволяет легче отличать мины от других металлических предметов по сравнению с обычными детекторами.

7 июля средства массовой информации имели возможность ознакомиться с учебной программой по разминированию с использованием японского детектора в пригороде Варшавы в Польше.

Когда стажёр перемещал оборудование из стороны в сторону по земле, оно издавало электронный звук в определенном месте. Затем на мониторе отображалась круговая иконография.

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