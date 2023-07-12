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Токио, 11 июля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии создало отдел сотрудничества в области безопасности для реализации новой схемы помощи, получившей название официальной помощи в сфере безопасности (official security assistance, OSA) для предоставления безвозмездной помощи вооружённым силам стран-партнёров.

«Мы будем работать над стратегическим продвижением и усилением OSA, главным образом через новое подразделение», – заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса.

Подразделение по сотрудничеству в области безопасности, находящееся в ведении Бюро внешней политики министерства, имеет около 10 сотрудников, которые отбирают страны-получатели и проверяют эффективность помощи.

«Мы должным образом проведем последующие действия после оказания помощи», – сказал Хаяси.

Помощь Японии развивающимся странам в рамках её существующей официальной программы помощи в целях развития ограничивается невоенными областями, такими как развитие инфраструктуры.

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