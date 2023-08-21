Япония и США совместно разработают новую ракету-перехватчик

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Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд, 18 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден договорились, что их страны будут совместно разрабатывать новую ракету-перехватчик для противодействия угрозам со стороны гиперзвукового оружия, разработанного Китаем, Северной Кореей и Россией.

Гиперзвуковое оружие движется со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука, по неправильным траекториям на относительно малых высотах, что затрудняет его перехват существующими системами противоракетной обороны.

Совместная разработка будет осуществляться за счёт участия Японии в программе разработки американского перехватчика Glide Phase Interceptor.

Разработку планируется завершить в 2030-х годах. С момента разработки Standard Missile-3 Block 2A когда две страны совместно создают ракету-перехватчик во второй раз.

На встрече в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона Кисида и Байден также договорились о тесном сотрудничестве в решении проблемы растущей морской активности Китая и важности мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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