Северная Корея уведомила Японию о плане запуска «спутника»

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Токио, 22 августа (Jiji Press). Северная Корея уведомила Японию о плане запуска так называемого «искусственного спутника» примерно между 24 августа и полуночью 30 августа.

Согласно уведомлению, которое было отправлено Береговой охране Японии по электронной почте рано утром 22 августа, обломки ракетного снаряда или его части могут упасть в Жёлтое море, Восточно-Китайское море и воды к востоку от острова Лусон на Филиппинах.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио поручил соответствующим министерствам и ведомствам полностью подготовиться к запуску такой баллистической ракеты, поскольку она может пролететь над цепью островов Нансэй на юго-западе Японии, включая остров Исигаки в самой южной префектуре Окинава.

«Даже если будет запущен спутник, использование технологии баллистических ракет будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, – заявил Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра 22 августа. – Это серьёзная проблема, связанная с безопасностью японского народа».

Премьер-министр поручил правительственному персоналу полностью работать над сбором и анализом соответствующей разведывательной информации, соответствующим образом предоставлять информацию общественности, сотрудничать с Соединёнными Штатами и Южной Кореей, чтобы настоятельно призвать Северную Корею не проводить запуск, и быть полностью готовым справиться с любыми непредвиденные обстоятельства.

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