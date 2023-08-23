Министерство обороны Японии будет добиваться рекордного бюджета в 7,7 трлн йен на 2024 финансовый год

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Токио, 22 августа (Jiji Press). Министерство обороны Японии запросит рекордные 7738,5 миллиардов йен в своём бюджетном запросе на 2024 финансовый год, включая 380 миллиардов йен на строительство двух кораблей с системой противоракетной обороны «Иджис», сообщили источники.

Общая сумма запроса значительно превысит бюджет текущего года до марта следующего года в размере 6821,9 миллиарда йен. Стремясь укрепить оборонный потенциал, правительство планирует обеспечить около 43 триллионов йен расходов на оборону в течение пяти лет до 2027 финансового года.

Министерство решило построить два корабля, оснащённых системой «Иджис», после того как было вынуждено отказаться от плана по развёртыванию наземной системы противоракетной обороны «Иджис Ашор». Стоимость строительства оценивается примерно в 395 миллиардов йен за судно, часть этой суммы уже заложена в бюджет.

В 2024 финансовом году министерство также запросит 174,9 миллиарда йен на разработку и приобретение модернизированной версии самодельной управляемой ракеты класса «земля-корабль» Тип 12, которая может быть использована для нападения на ракетные базы противника, сообщили источники.

Кроме того, министерство будет изыскивать средства для создания предполагаемого постоянного совместного штаба для объединения командования Сухопутных, Морских и Воздушных сил самообороны, сообщили источники.

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