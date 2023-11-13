Премьер-министр Японии Кисида обещает укрепить оборонный потенциал

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Саяма, префектура Сайтама, 11 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил решимость укрепить оборонный потенциал своей страны с учётом действий Китая, Северной Кореи и России.

«Мы обеспечим необходимый уровень бюджета для радикального укрепления нашего оборонного потенциала», – заявил Кисида на церемонии смотра на базе Воздушных сил самообороны в Ируме, которая расположена между городами Саяма и Ирума в префектуре Сайтама, к северу от Токио.

Япония находится в «самой суровой и сложной обстановке безопасности» со времён окончания Второй мировой войны, сказал он также, имея в виду Китай, Северную Корею и Россию, которые усиливают военную активность в районах вокруг Японии.

Развитие оборонного потенциала даёт «возможность сделать дипломатию убедительной и действенной и, в конечном итоге, гарантировать безопасность», заявил Кисида.

Он также подчеркнул важность приобретения возможностей контратаки и разработки истребителей следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.

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