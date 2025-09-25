Суд Японии признал требование об операции по смене пола неконституционным

Новости

Токио, 24 сентября (Jiji Press). 19 сентября японский суд постановил, что положение закона о гендерной дисфории, требующее изменения внешнего вида половых органов человека в соответствии с предпочитаемым полом для смены его юридического пола, является неконституционным и недействительным.

Семейный суд Саппоро вынес решение по двум делам, в которых два человека из Саппоро, Хоккайдо, по отдельности просили изменить пол, записанный в их семейном реестре, сделав требование операции по смене пола неконституционным и недействительным.

Оба человека не делали операцию по смене пола и не проходили гормональную терапию из-за опасений по поводу побочных эффектов.

Это решение суда стало первым судебным решением, признающим это требование неконституционным.

Суд заявил, что это требование «налагает чрезмерные ограничения».

