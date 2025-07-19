Система партнёрства как аналога брака для ЛГБТК в Японии к маю 2025 года охватила 530 муниципалитетов, где живёт более 90% населения

Прошло 10 лет с тех пор, как в ноябре 2015 года в районах Сибуя и Сэтагая в Токио впервые была учреждена система партнёрства, официально признающая пары представителей сексуальных меньшинств (ЛГБТК). Число муниципалитетов, внедривших эту систему, растёт с каждым годом, а уровень охвата населения страны превысил 90%.

Согласно совместному исследованию, проведённому районом Сибуя и некоммерческой организацией Nijiiro Diversity, к концу мая 2025 года система партнёрства внедрена в 530 муниципалитетах. Уровень охвата населения за последний год вырос на 7,4 пункта, достигнув 92,5%. Количество выданных «Сертификатов партнёрства» (число зарегистрированных партнёрств) к концу мая составило 9836.

Система партнёрства предусматривает, что местные органы власти по заявлению однополых пар, проживающих в одном домохозяйстве, признают их отношения «аналогичными браку» и выдают подтверждающее свидетельство. Получив это свидетельство, пара может получать те же государственные услуги, что и семья – например, подавать заявление на получение государственного жилья.

В Японии однополые пары не могут вступать в брак, и система партнёрства может рассматриваться как попытка местных властей компенсировать некоторые недостатки, возникающие из-за невозможности признания однополых браков. Движение за внедрение этой системы распространилось по всей стране в 2010 году, когда решение о её внедрении принял Токио, город с населением 14 миллионов человек.

Система партнёрства введена во всех столицах префектур

Согласно результатам опроса, в 33 префектурах уже 100% населения охвачено этой системой. В прошлом году она была внедрена в таких городах, как Сэндай, Фукусима и Мацуяма, и теперь нет ни одного административного центра префектуры или города, определённого указом правительства, где не была бы введена эта система.

В 2019 году однополые пары подали шесть исков в пять окружных судов по всей стране, утверждая, что непризнание однополых браков противоречит Конституции, которая гарантирует «свободу брака» и «равенство перед законом». Тогда решения судов первой инстанции разделились – одни признали недопущение однополых браков неконституционным, другие не нашли противоречий Конституции, а третьи согласились с тем, что сложившаяся ситуация по сути противоречит Конституции. Пять высших судов за прошлый и этот год постановили, что действующая правовая система, не признающая однополые браки, нарушает Конституцию.

Материалы

Район Сибуя, Rainbow Diversity «Совместное исследование системы национального партнёрства»

Фотография к заголовку: Адвокаты держат плакаты с надписью «неконституционно» после решения Высокого суда Нагои по делу об однополых браках, открытому согласно иску, поданному 7 марта 2025 г. в районе Нака города Нагоя (© Jiji Press)

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