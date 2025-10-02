В Японии новые законы признают партнёрство однополых пар
Токио, 30 сентября (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение разрешить приравнивать однополые пары к фактическим бракам в соответствии с девятью новыми законами и постановлениями, включая закон о выплате поддержки в связи со стихийными бедствиями, как стало известно.
Это решение принято после постановления Верховного суда от марта 2024 года, в котором высший суд заявил, что однополые пары относятся к категории тех, кто находится в обстоятельствах, схожих с фактическим браком, и на них распространяется закон о пособиях жертвам преступлений.
В январе правительство приняло решение признать однополых партнёров в соответствии с 24 законами и постановлениями, включая закон о предотвращении супружеского насилия и закон об аренде земли и зданий.
Между тем правительство по-прежнему придерживается позиции, что на однополых партнёров не распространяются 120 законов и постановлений, в том числе касающиеся налогов и социального обеспечения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
