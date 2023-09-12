Мужчины, одержимые любовью: размышления о японской культуре мужской гомосексуальности и сексуальном разнообразии

До периода Эдо «дансёку» (или «нансёку»), сексуальная любовь между мужчинами, считалась более возвышенной и близкой к искусству, чем любовь между мужчиной и женщиной. Здесь мы рассмотрим достоинства и недостатки исторической культуры «дансёку» и поразмышляем о современной нетерпимости к ЛГБТК-сообществу и проблемах сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Дансёку как более возвышенная разновидность любви

Хотя сейчас Япония считается отстающей страной в том, что касается социального понимания ЛГБТК, но исторически Япония была чрезвычайно толерантным обществом – во всяком случае когда речь шла о сексуальных отношениях между мужчинами.

Любовь между мужчинами, предполагающая сексуальные отношения, в Японии до периода Эдо называлась дансёку и являлась равноправной частью интимных практик. Она особенно процветала в горных буддийских храмах, куда был закрыт вход для женщин, в самурайском обществе как организации, ориентированной на мужчин, в театре Кабуки, где играть могли только мужчины, и прочих состоящих только из мужчин сообществах, которые в социологии называются гомосоциальными. Характерной особенностью таких групп было то, что при отсутствии в них женщин мужчины под влиянием среды влюблялись друг в друга и удовлетворяли свои сексуальные желания; дружба и привязанность перерастали в сексуальную любовь. При этом в Японии до периода Эдо (1603-1868) не существовало дискриминационных представлений об этом как о сексуальном отклонении и подавлявших такие отношения между мужчинами.

В период Эдо плотская любовь, чувственная страсть обозначалась словами ирокои и косёку (色恋, 好色), «плотская любовь» и «любовь к плотским утехам», её описания мы видим в известных романах писателя Ихара Сайкаку «Любовные похождения одинокого мужчины» (Косёку итидай отоко, 1682) и «Любовные похождения одинокой женщины» (Косёку итидай онна, 1686). Такая любовь была важной литературной темой. В то время в Японии способы обольщения и ноу-хау любви назывались сикидо (色道), «Путь плотских утех», причём это относилось не только к гетеросексуальной любви, но и к любви между мужчинами.

Существовало выражение о том, что есть два сикидо – дзёсёку, чувственная любовь мужчины к женщине, и дансёку, любовь между мужчинами. Поэтому от героя-любовника периода Эдо, своего рода японской версии Дона Жуана, ожидали особых способностей к обольщению как женщин, так и мужчин. Среди наследия Сайкаку есть также работа «Зерцало мужской любви» (Нансёку оокагами, 1687), посвящённая именно этой разновидности любовных отношений.

В связи с этим ещё одной литературной темой стали споры о превосходстве и недостатках дансёку и дзёсёку, и взгляды людей, отстаивающих какой-то один из видов, изображались с юмором, это напоминало дискуссии о том, какая лапша лучше – соба или удон, или споры о преимуществах кошек и собак.

Более того, в этих спорах о превосходстве и недостатках между двумя видами любви заметно, что сторонники дансёку считали мужскую любовь более возвышенной и связанной с искусством, из-за чего она имеет более высокую ценность. Любовь между мужчинами не только не рассматривалась как отклонение от нормы или извращение – наоборот, в Японии до периода Эдо она имела высокую эстетическую ценность.

Надоело – бросил

Впрочем, эти исторические факты всё же не дают нам оснований утверждать, что Япония с древности была толерантным по отношению к ЛГБТК обществом. Дело в том, что дансёку – не совсем то же самое, что современная мужская гомосексуальность. Во-первых, до периода Эдо дансёку в основном представляла собой любовь не столько между взрослыми мужчинами, сколько между взрослым мужчиной и несовершеннолетним, то есть взрослым и мальчиком.

Идеального партнёра в дансёку видели как мальчика, ещё не прошедшего обряд совершеннолетия гэмпуку, и по-женски красивого. Кроме того, такие отношения были временными, на несколько лет, пока мальчик ещё был подростком. Таким образом, мальчики, которые были партнёрами в дансёку, были социально уязвимы, будучи зависимы от эгоистических капризов взрослых мужчин – если они наскучивали взрослому партнёру, их бросали, а в крайнем случае, бывало, и убивали по достижении совершеннолетия.

Кроме того, мужчины, вступавшие в любовные связи с мальчиками, обычно женились на женщинах, чтобы обеспечить себе потомство, и не видели в мальчиках постоянных партнёров на всю жизнь. И в сексуальных отношениях мальчики, как правило, играли пассивную роль. Ввиду того, что в дансёку взрослые мужчины лидируют, а мальчики социально и сексуально уязвимы, это явно отличается от сегодняшней мужской гомосексуальности, при которой люди стремятся к субъективно равным отношениям между сторонами и хотят партнёрства, эквивалентного тому, которое доступно гетеросексуальным парам.

Признание мужского гомосексуализма «извращением» в период Мэйдзи

Хотя и не следует забывать упомянутые выше негативные аспекты дансёку, несомненно то, что до конца периода Эдо сексуальные отношения между мужчинами не дискриминировали как девиантные, сексуально ненормальные, как болезнь или извращение, общество не ограничивало свободу таких отношений. Однако, начиная с периода Мэйдзи (1868-1912), в процессе модернизации, под влиянием западной сексологии и системы ценностей, в которой гомосексуализм был преступлением (например, мужчины, вступавшие в гомосексуальные отношения, подлежали уголовному наказанию), в Японии гомосексуализм маргинализируется, получая оценку «девиации» и «сексуального извращения».

Один из знаменитых романов Мисимы Юкио «Исповедь маски» (1949) от первого лица в подробностях изображает сознание человека в модернизированной Японии, где гомосексуальность считается ненормальной. Главный герой проживает свою жизнь, скрывая от окружающих свои сексуальные желания и романтические чувства.

С другой стороны, даже после эпохи Мэйдзи в Японии культура дансёку сохранялась в школах для мальчиков, где они жили изолированно – об этом писали Мори Огай в романе «Вита сексуалис» (Вита сэкусуалису, 1909) и Фукунага Такэхико в романе «Цветущие травы» (Куса-но хана, 1954).

Нетерпимость к ЛГБТК

Любовь между мужчинами, практикуемая в среде, ориентированной только на мужчин или в основном на мужчин, как в общежитии школы для мальчиков, совершенно не является только японской особенностью. Хорошо известно, что мужская гомосексуальность и связи с несовершеннолетними мальчиками были распространены в древнегреческом обществе, ориентированном в основном на мужчин, а сексуальные отношения, подобные тем, которые существовали в японских школах для мальчиков, описаны в романе «Морис» Эдварда Фостера (Maurice, 1971), также показывающем школу для мальчиков, и во французском фильме «Особенная дружба» (Les Amitiés particulière, 1964), где изображена любовь между старшеклассником и мальчиком, живущими в пансионе.

Кроме того, японская идея о том, что дансёку является более художественно и эстетически ценной, чем гетеросексуальная любовь, имеет аналоги и в других странах – подобный взгляд показан в фильме «Полное затмение» (Total Eclipse, 1995), который изображает сексуальную любовь между известными поэтами Артюром Рембо и Полем Верленом.

Таким образом, слияние артистической изысканности и эстетизма с романтикой мужской любви, характеризующее японское дансёку, можно также наблюдать и в западных обществах. Иными словами, можно сказать, что дансёку не является особой культурой, присущей одной дальневосточной островной стране, а отражает один из универсальных аспектов мужской сексуальности, выходящий за пределы исторических и географических рамок.

Однако в западных обществах сексуальные отношения между мужчинами подвергались суровым социальным и правовым санкциям, как это было в Великобритании до середины XX века. Благодаря усилиям протестовавших против социальной нетерпимости к мужскому гомосексуализму его подавление как сексуально ненормального или подлежащего уголовному наказанию явления смягчали и отменяли.

С другой стороны, хотя до периода Эдо дансёку практиковали довольно открыто, начиная с периода Мэйдзи угнетение и предрассудки в отношении мужского гомосексуализма усиливались. Это привело к обратной динамике, когда Япония отстаёт в общественном понимании ЛГБТК от западных обществ.

BL манга, которую читают и за рубежом

В последнее время сексуальное насилие над мальчиками со стороны бывшего президента развлекательного агентства Johnny’s стало широко обсуждаемой социальной проблемой. Действия пожилых мужчин-работодателей, игнорирующих автономность и субъектность несовершеннолетних и ищущих односторонние сексуальные отношения, очень похожи на дансёку до периода Мэйдзи.

Односторонние принудительные отношения, основанные на социальном статусе, экономической власти и иерархических властных отношениях, были негативным аспектом дансёку и несовместимы с современным пониманием прав человека. Поэтому мы не должны допускать сексуального насилия над несовершеннолетними и нарушения прав человека, оправдываясь тем, что это традиционная культура или что человек зато вносил свой вклад в развитие сценических искусств.

В то же время культура дансёку пересекается с современным принятием ЛГБТК в том смысле, что сексуальная любовь между мужчинами не считалась ненормальной. Необходимость признания разных сексуальных предпочтений действительно актуальна, и в этом аспекте мы можем увидеть и позитивные моменты истории дансёку.

Долгое время сохраняют популярность у японских женщин манга о любви между мальчиками, которые позднее превратились в жанр BL (Boys’ Love), а также сериалы с участием мужских гомосексуальных пар. Являются ли они наследием культуры дансёку, или же это совершенно другое явление?

Интересно, что «Сердце Томаса» (То:ма-но синдзо, 1974) Хагио Мото и «Песня ветра и деревьев» (Кадзэ то ки-но ута, 1976-1984) Такэмия Кэйко, шедевры манги о любви между мальчиками периода Сёва, во многом напоминают литературу о дансёку. Например, в жанре повестей о храмовых служках, то есть историях о любви между монахом и мальчиком, который прислуживает в храме, мальчик обычно умирает молодым, не достигая совершеннолетия. В «Сердце Томаса» герой выбирает смерть в молодом возрасте, а красивый мальчик Жильбер в «Песне ветра и деревьев» погибает в юности в результате несчастного случая. Смерть Томаса побуждает старшеклассника Улисса Мореля поступить в духовную семинарию, а Серж, который был любовником Жильбера, преодолевает чувство утраты и становится успешным музыкантом. Такая связь любви с религиозным чувством или же с искусством очень напоминает идеи дансёку (подробнее об этом я писала в книге «Сравнительная культурная история мужских связей: сакура и мальчики» (Отоко-но кидзуна-но хикаку бунка си сакура то сёнэн, изд-во «Иванами сётэн», 2015).

Однако, когда я задавала вопросы авторам, то слышала, что на них повлияла не японская литература дансёку, а западная литература и кино. Работы, созданные в сегменте манги для девочек, рассказывают о европейских школах-интернатах, например в Германии и Франции, которые особенно привлекают японских читательниц, что усиливает эффект повествования о чистоте любви между мальчиками. С другой стороны, зарубежным читателям, знакомым с реальностью школ-интернатов для мальчиков, может быть сложно идеализировать такую мангу эпохи Сёва о любви между мальчиками.

Японская манга в настоящее время чрезвычайно популярна за рубежом, и в крупных книжных магазинах всегда есть раздел манги. Когда я ездила в Скандинавию, я увидела японскую мангу жанра BL в привокзальных киосках. Я думаю, что манга BL, создаваемая начиная с эпохи Хэйсэй (1989-2019), которая реалистично изображает субъективные отношения и психологические конфликты между персонажами, легче воспринимается зарубежными читателями.

Сегодняшняя манга BL, с одной стороны, является положительным наследием японской культуры дансёку, толерантности к сексуальной любви между мужчинами, и в то же время передаёт ценности, соответствующие современной эпохе, может стать всемирно популярной, распространяясь даже в западных обществах, более передовых в признании человеческих прав ЛГБТК.

Понимание истории японской культуры дансёку важно не для того, чтобы просто указать, что раньше будто бы было лучше. Изучение исторических достоинств и недостатков может подсказать нам возможности для признания разнообразия сексуальности.

Фотография к заголовку: Иллюстрация к «Зерцалу мужской любви» (Нансёку оокагами, 1687) Ихара Сайкаку. Мужчина слева вверху читает лекцию красивым мальчикам о привлекательности дансёку (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

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