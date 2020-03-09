Итоги месяца: февраль 2020

Japan Timeline

Новости

Всё более широкое распространение новой коронавирусной инфекции, кончина бывшего легендарного бейсбольного игрока и тренера Номуры Кацуя, вынесение судом первой инстанции приговора о тюремных сроках по делу о махинациях оператора школы «Моритомо гакуэн» и другие события февраля 2020 года в Японии.

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Эсминец Морских сил самообороны Японии «Таканами» вышел из базы Йокосука (префектура Канагава) на выполнение миссии по сбору информации для обеспечения безопасности связанных с Японией судов в ближневосточных водах. Эсминец направлен за рубеж на выполнение новой миссии впервые за 11 лет.

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Крупное круизное судно Diamond Princess по прибытии в порт Йокогама было поставлено на рейд в связи с тем, что у сходившего с судна в Гонконге мужчины в возрасте за 80 лет было выявлено заражение новым штаммом коронавируса. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения приступило к выполнению в отношении пассажиров и экипажа карантинных мер, таких как измерение температуры тела и т. п.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил дополнительные обвинения во взяточничестве 48-летнему депутату Палаты представителей Акимото Цукасе, вышедшему из состава ЛДП по подозрению в получении от китайского предприятия взяток на сумму около 3 млн 850 тыс. йен по делу о коррупции, связанной с развитием интегрированных курортов (IR) с казино. Токийский окружной суд 12 февраля отклонил возражения прокуратуры по поводу решения о выпуске обвиняемого под залог. В тот же день Акимото был выпущен под залог.

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В городе Дзуси префектуры Йокогама произошёл сход оползня с придорожного склона, под который попала 18-летняя прохожая. Пострадавшая была доставлена в больницу, где врачи констатировали её смерть.

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Крупнейший производитель стали компания «Ниппон сэйтэцу» объявила о намерении закрыть до конца первого полугодия 2023 финансового года сталелитейное производство Курэ (г. Курэ в префектуре Хиросима) своего дочернего предприятия «Ниттэцу ниссин сэйко».

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Комиссия по честным и справедливым сделкам провела обыск в штаб-квартире компании «Ракутэн», оператора портала онлайн-торговли «Ракутэн итиба», по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства (использовании превосходящего положения) в связи с принятием политики, требующей от продавцов обеспечивать бесплатную доставку покупок стоимостью свыше установленной суммы.

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В одной из токийских больниц скончался первый обладатель Тройной короны профессионального бейсбола и заслуженный тренер Номура Кацуя, трижды приводивший команду «Якуруто» к победе на национальном чемпионате. Ему было 84 года.



Главный тренер команды «Ракутэн» Номура Кацуя приветствует Танаку Масахиро (игрок под номером 18) после полной игры (победа с одним питчером до самого конца матча) на стадионе «Саппоро дому», 23 октября 2009 г. (© Jiji Press)

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Автомобилестроительная компания «Ниссан» объявила о поданном в Йокогамский окружной суд иске с требованием о возмещении ущерба на сумму 10 млрд йен к бывшему председателю совета директоров компании Карлосу Гону.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило о смерти в префектуре Канагава заразившейся коронавирусом нового типа японки возрастом старше 80 лет, не совершавшей никаких поездок. Гибель инфицированного в Японии лица подтверждена впервые.

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Национальное полицейское управление арестовало по подозрению в нарушении Закона об обращении стимулирующих средств и других правонарушениях 50-летнего певца Макихару Нориюки за обладание стимулирующими и опасными наркотическими средствами.

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В Токио состоялась репетиция эстафеты Олимпийского огня летних Игр 2020 года. В общей сложности 22 человека пробежали дистанцию в 2,3 км.



На репетиции эстафеты Олимпийского огня токийских Игр актриса Исихара Сатоми приветствует следующую участницу, 15 февраля 2019 г., Токио, г. Хамура (© Jiji Press)

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Правительство провело в резиденции премьер-министра заседание возглавляемого премьер-министром Абэ Синдзо штаба по борьбе с коронавирусом нового типа. Премьер-министр распорядился усилить работу по предотвращению распространения инфекции совместно с органами местного самоуправления всей страны. Вечером в этот же день правительство направило пятый чартерный рейс в аэропорт китайского города Ухань.

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Из города Ухань в китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, в аэропорт Ханэда прибыл пятый организованный правительством Японии чартерный авиарейс, доставивший эвакуированных японцев и их китайских родственников – в общей сложности 65 человек. Тем самым правительстово завершило вывоз в Японию специальными чартерными авиарейсами всех граждан, находившихся в провинции Ухань и пожелавших вернуться на родину.

Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные квартальные данные о валовом внутреннем продукте Японии за октябрь-декабрь 2019 года (с поправкой на сезон). Реальный показатель ВВП (с коррекцией ценовых колебаний) уменьшился на 1,6% относительно предшествовавшего квартала; в пересчёте на год это соответствует сокращению на 6,3%. Отрицательный рост ВВП зарегистрирован впервые за 5 кварталов.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Фонд Токийского марафона объявил об отмене участия рядовых любителей в забеге, запланированном на 1 марта. Это произошло впервые с начала проведения Токийских марафонов в 2007 году.

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Решением кабинета министров правительство одобрило проект закона, усиливающего регулирование деятельности предприятий-гигантов сферы информационных технологий. Проект ставит целью защиту прав пользователей и продавцов, требуя от крупных предприятий интернет-торговли раскрытия условий сделок онлайн в целях повышения их честности и справедливости. Правительство намеревается вынести законопроект на рассмотрение текущей парламентской сессии с тем, чтобы закон вступил в силу весной 2021 года.

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Начался сход на берег находившихся в карантине пассажиров круизного лайнера, где произошло групповое заражение коронавирусом нового типа. До 21 февраля с судна сошли 970 пассажиров, у которых анализ на наличие вируса дал отрицателный результат. Примерно за полмесяца число заразившихся коронавирусом на судне превысило 600 человек.

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На процессе по делу о получении обманным путём компанией-оператором школы «Моритомо гакуэн» от властей префектуры и города Осака субсидий на общую сумму около 170 млн йен Осакский окружной суд приговорил за мошенничество и другие правонарушения к 5 годам тюремного заключения (прокуратура запрашивала 7 лет) бывшего директора-распорядителя Кагоикэ Ясунори (67 лет), а его жену Дзюнко – к 3 годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 5 лет (как и запрашивала прокуратура). Суд не признал вины последней в получении денег обманным путём от властей города и префектуры.

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В Окружном суде Тибы (под председательством главного судьи Маэды Ивао) состоялось первое заседание с участием общственных судей по делу о гибели в январе 2019 года ученицы четвёртого класса начальной школы Курихары Синны (ей было 10 лет). В нанесении телесных повреждений, повлёкших смерть, а также других преступлениях обвиняется её отец Юитиро (42 года). Обвиняемый, заявив о раскаянии, вместе с тем отверг часть предъявленных обвинений.

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Император Японии Нарухито отметил 60-летний юбилей и впервые после восшествия на престол принял поздравления с днём рождения в императорском дворце. Принимая во внимание распространение коронавируса нового типа, выход императора для принятия поздравлений от публики был отменён.



Император Нарухито и императрица Масако, а также принц Акисино с супругой на праздничном чае по случаю шестидесятилетия императора, 23 февраля 2020 г., Императорский дворец, зал «Сюндзю-но ма». Официальная съёмка (© Jiji Press)

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Правительство провело в резиденции премьер-министра заседание штаба по борьбе с коронавирусом нового типа. В целях предотвратить распространение инфекции, были утверждены основы политики, в которых среди главных мер основной упор делается на борьбу с кластерами инфекции в регионах.

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С целью подавить распространение коронавируса нового типа правительство выступило с призывом воздержаться в течение двух недель от проведения концертов, профессиональных спортивных матчей и других крупных мероприятий. Профессиональные бейсбольные матчи текущего турнира решено провести без зрителей.

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На заседании штаба по борьбе с коронавирусом премьер-министр Абэ Синдзо выразил намерение потребовать со 2 марта вплоть до весенних каникул приостановить работу начальных, неполных и полных средних школ по всей стране, включая как публичные, так и частные учебные заведения.

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Судзуки Наомити, губернатор префектуры Хоккайдо, где увеличивается число заразившихся новым коронавирусом, объявил чрезвычайную ситуацию, призвав жителей префектуры воздержаться от выхода из дома в выходные дни. Крупные тематические парки развлечений – Токийский Диснейленд (в городе Ураясу префектуры Тиба) и Universal Studios Japan (в городе Осака) приняли решение о внеочередных выходных с 29 февраля по 15 марта.

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Фотография к заголовку: круизное судно Diamond Princess, на котором произошло коллективное заражение коронавирусом нового типа, 12 февраля 2020 г., причал Дайкоку, город Йокогама (© Jiji Press)