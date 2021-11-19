Муж бывшей японской принцессы Мако отправил деньги бывшему жениху своей матери
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Токио, 18 ноября (Jiji Press). Муж бывшей японской принцессы Мако, Комуро Кэй, заплатил 4 093 000 йен бывшему жениху своей матери, сообщил представитель этого человека.
О денежной проблеме между семьей Комуро и этим мужчиной впервые сообщил еженедельник в декабре 2017 года после объявления о неформальной помолвке тогдашней принцессы с бывшим университетским соучеником. Из-за связанных с этим проблем свадьба откладывалась до октября 2021 года.
12 ноября, за два дня до отъезда пары в Нью-Йорк, Комуро встретился с мужчиной и достиг соглашения об урегулировании вопроса.
По условиям соглашения, Комуро перевёл деньги мужчине 15 ноября. По словам его представителя, эта была та же сумма, которую он и его мать получили от мужчины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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