Правительственная группа представит отчёт по проблеме сохранения императорского дома Японии

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Японская правительственная группа, обсуждающая способы обеспечения стабильного сохранения императорского дома, планирует подготовить окончательный отчёт уже в этом году, заявил глава группы Сэйкэ Ацуси.

Сэйкэ, бывший президент Университета Кейо, сделал комментарии на пресс-конференции после того, как группа собралась впервые после вступления в должность премьер-министра Кисиды Фумио в октябре.

В июле группа согласилась сосредоточиться на двух планах – разрешить женщинам императорского дома сохранять свой статус членов дома после вступления в брак, и использовать систему усыновления для восстановления статуса мужчин-потомков ветвей императорского рода, ранее выведенных из его состава.

Сэйкэ предположил, что оба плана будут включены в окончательный отчёт. Он также сказал, что группа планирует завершить черновик итогового отчёта на следующем заседании 6 декабря.

Закон 2017 года, позволивший отречься от престола бывшему императору Акихито, требует от правительства незамедлительно обсудить способы обеспечения стабильной преемственности при передаче титула императора.

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