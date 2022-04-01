Эвакуировавшаяся украинка рассказывает, что было невозможно было заснуть из-за российских обстрелов

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Оцу, преф. Сига, 31 марта (Jiji Press). Из-за страха перед приходом российских агрессоров и звуков обстрелов было невозможно нормально уснуть, сказала украинка, которая эвакуировалась в Японию со своей матерью, на пресс-конференции в городе Оцу преф. Сига.

50-летняя Ирина Яворская, которая укрывалась на платформе метро в Харькове, сказала, что с трудом могла поспать три или четыре часа в день.

Ирина и её мать, 80-летняя Галина Иванова, выехали из Харькова 7 марта и добрались до Варшавы, проехав около 24 часов на поезде и автобусе.

Ирина столкнулась с трудностями в поиске работы в польской столице, наводнённой украинскими эвакуированными, которые тоже ищут работу, и решила ехать в Японию, где живет её 31-летняя дочь Екатерина.

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