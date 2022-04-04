В Японии рассматривают возможность использования правительственного самолёта для перевозки эвакуированных украинцев

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Жешув, Польша, 3 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что его страна будет стремиться к реализации возможности допустить на обратный рейс правительственного самолёта эвакуированных украинцев, желающих приехать в Японию.

«В настоящее время мы готовимся», чтобы реализовать план поездки», – сказал журналистам в городе Жешув Хаяси, который в настоящее время находится с визитом в Польше в качестве специального представителя премьер-министра Кисиды Фумио.

Ранее 3 апреля министр иностранных дел Японии посетил Медыку на юго-востоке Польши, расположенную на границе с Украиной, где группы поддержки устанавливают множество палаток и раздают продукты питания украинским эвакуированным, спасающимся от вторжения России в их страну. В иммиграционном офисе сотрудник объяснил Хаяси, как эвакуированных принимают в Польше.

«Я подтвердил свою решимость предложить максимальную помощь людям, у которых не было другого выбора, кроме как покинуть свою страну и эвакуироваться, чтобы они могли как можно скорее вернуться к жизни, которую они вели (до войны)», – сказал Хаяси журналистам.

Затем он посетил офис связи японского правительства в Жешуве, также на юго-востоке Польши, и встретился с представителями министерства иностранных дел Японии, которые предлагают помощь японцам, остающимся в Украине. Он также провёл переговоры с представителями Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других международных организаций.

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