Четыре российских самолёта пролетели прямо в направлении японского воздушного пространства

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Четыре российских самолёта пролетели 7 июня вечером прямо в направлении территориального воздушного пространства Японии, сообщил в среду Объединённый штаб министерства обороны Японии.

Хотя вторжение в воздушное пространство не было подтверждено, такой полёт был экстраординарным. Министерство подозревает, что полёт был задуман как провокация.

По данным министерства, четыре самолёта пролетели над Японским морем к западу от Хоккайдо, самой северной части Японии. Собираясь войти в воздушное пространство Японии, два самолета повернули назад, а два других направились на север, в сторону Сахалина.

В ответ ВВС Японии подняли в воздух истребители.

«Такие полёты не наблюдалось в последние годы, это был необычный полет», –сказал представитель министерства.

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