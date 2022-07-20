Правительство Японии обещает поддержку компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2»
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 июля (Jiji Press). Правительство Японии полностью поможет японским компаниям сохранить свою долю в проекте разработки нефти и природного газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, заявил во вторник министр промышленности Хагиуда Коити.
Правительство «будет полностью поддерживать компании, не оставляя их действовать в одиночку», – сказал Хагиуда на пресс-конференции.
Японские трейдеры Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. владеют 12,5% и 10% соответственно в Sakhalin Energy Investment Co., управляющей проектом «Сахалин-2».
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче прав на проект новой компании, создаваемой российской стороной.
Двум японским фирмам дали месяц после создания новой компании на то, чтобы обратиться к российскому правительству с просьбой сохранить их долю в новой компании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев: Япония не сможет получать нефть и газ из России, если введёт ограничения цены на нефть
- Цена на российскую нефть будет установлена примерно на половине нынешнего уровня
- Кисида и Макрон говорят о важности сотрудничества G-7 против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о принципиальном запрете на импорт российской нефти
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о новых санкциях против России
- Восемь российских госслужащих покинули Японию после решения японского правительства об их выдворении из страны
- В Японии обсуждают создание особого статуса для эвакуированных украинцев
- В Украине собака месяц ждёт убитую хозяйку
- Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине
- Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта
- Япония призвала компании, обменивающие криптовалюту, избегать обслуживания объектов санкций против России
- Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности
- Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины