Правительство Японии обещает поддержку компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2»

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Правительство Японии полностью поможет японским компаниям сохранить свою долю в проекте разработки нефти и природного газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, заявил во вторник министр промышленности Хагиуда Коити.

Правительство «будет полностью поддерживать компании, не оставляя их действовать в одиночку», – сказал Хагиуда на пресс-конференции.

Японские трейдеры Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. владеют 12,5% и 10% соответственно в Sakhalin Energy Investment Co., управляющей проектом «Сахалин-2».

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче прав на проект новой компании, создаваемой российской стороной.

Двум японским фирмам дали месяц после создания новой компании на то, чтобы обратиться к российскому правительству с просьбой сохранить их долю в новой компании.

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