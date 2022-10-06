Премьер-министр Кисида может посетить Австралию в октябре

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает возможность визита в Австралию в конце этого месяца, чтобы провести переговоры со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе.

Кисида стремится к укреплению сотрудничества в области безопасности между двумя странами перед лицом всё более гегемонистской активности Китая, а также после запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над Японией 4 октября, сообщают информированные источники.

Альбанезе посетил Японию в мае, чтобы присоединиться к саммиту Quad, в котором приняли участие Япония, США, Австралия и Индия, и в сентябре, чтобы присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Согласно источникам, Кисида частично рассматривает возможность визита в Австралию в обмен на визиты австралийского лидера в Японию.

Кисида планировал посетить Австралию в январе, но отказался от этого плана из-за распространения COVID-19.

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