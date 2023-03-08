78% японцев ожидают, что Силы самообороны будут защищать удалённые острова: результаты опроса

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Токио, 7 марта (Jiji Press). Около 78% японцев ожидают, что Силы самообороны страны будут защищать отдалённые острова в условиях, когда Китай наращивает свои вооруженные силы, а Россия вторгается в Украину, показал правительственный опрос.

На вопрос, какую роль, по их мнению, будут играть Силы самообороны (с возможностью нескольких ответов) 78,3% респондентов в опросе, проведенном в конце прошлого года, указали на обеспечение национальной безопасности – например, реагирование на воздушные и морские нападения, а также нападения на острова.

Доля ответивших так выросла на 17,4 пункта по сравнению с предыдущим опросом Кабинета министров в 2018 году.

Респонденты, ожидающие, что Силы самообороны будут проводить операции по оказанию помощи при стихийных бедствиях, составили самую большую группу – 88,3%, на 9,1 пункта выше по сравнению с предыдущим опросом.

Защиту людей в случае нападения на Японию – вариант, который не был включен в предыдущий опрос, назвали 77,7%, а реагирование на удары баллистическими ракетами – 55,7%, что на 15,5 пункта больше, чем в результатах предыдущего опроса.

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