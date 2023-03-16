Япония открывает горячую линию обороны с АСЕАН

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Япония и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии договорились начать работу горячей линии между своими органами обороны.

Благодаря соглашению, достигнутому на встрече заместителей министров в Токио, Японию станет первой страной, имеющей такую горячую линию с АСЕАН.

Министерство обороны Японии хочет установить тесные связи в области безопасности со странами-членами АСЕАН ввиду агрессивных действий Китая в Южном и Восточно-Китайском морях, говорят источники, знакомые с ситуацией в регионе.

В 2017 году АСЕАН создала постоянную горячую линию по вопросам обороны для своих государств-членов. Она призывает страны, не являющиеся членами, также принять участие в проекте.

В этой встрече приняли участие заместитель министра обороны Японии по международным делам Ока Масами и его коллеги из девяти стран АСЕАН, кроме Мьянмы.

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