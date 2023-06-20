Правительство Японии будет работать с частными предприятиями над восстановлением Украины

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Япония будет укреплять сотрудничество между государственным и частным секторами в поддержке восстановления экономики Украины.

На совещании заместитель генерального секретаря кабинета министров Кихара Сэйдзи обратился к соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой разработать совместно с частными фирмами конкретные планы реконструкции, в частности, для энергетического, водного и санитарно-гигиенического секторов, а также обезвреживания мин в пострадавшей от российской агрессии стране.

«Мы обсудим и реализуем меры поддержки, точно понимая требования Украины и местные условия», – сказал Кихара.

Затем он отметил, что на полях международной конференции, посвящённой процессу восстановления Украины, которая начнётся 21 июня в Лондоне, состоится «круглый стол» представителей правительств Японии и Украины и представителей около 100 компаний.

Также 19 июня министр реконструкции Японии Ватанабэ Хиромити и заместитель премьер-министра Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков подписали соглашение об обмене ноу-хау по восстановлению инфраструктуры и сообществ, накопленному Японией в ходе восстановительных работ после разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года. Они также согласились создать канал связи.

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