Итоги месяца: май 2023
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1
Касуми Исикава, медалистка трех Олимпиад подряд в настольном теннисе, объявила о завершении спортивной карьеры.
2
С морского дна подняты основные части фюзеляжа вертолета Сухопутных сил самообороны Японии, исчезнувшего с радаров при выполнении полета над акваторией вблизи острова Миякодзима с 10 служащими Сил самообороны на борту.
4
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии объявило, что число детей (населения в возрасте до 15 лет) в стране по состоянию на 1 апреля уменьшилось 42-й год подряд.
5
Произошло землетрясение, очаг которого находился в районе полуострова Ното префектуры Исикава. Максимальные толчки интенсивностью шесть плюс по японской шкале наблюдались в городе Судзу этой префектуры.
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7
Премьер-министр Японии Кисида Фумио нанес визит в Южную Корею в рамках «челночной дипломатии» и провел переговоры с президентом страны Юн Сок Ёлем. Поездка лидера Японии в Южную Корею в рамках «челночной дипломатии» состоялась впервые за 12 лет.
8
Юридический статус коронавируса нового типа (COVID-19) понижен до пятой категории, к которой относятся такие заболевания, как сезонный грипп.
В токийском районе Гиндза на глазах у публики произошло ограбление магазина часов премиум-класса. Полиция арестовала четырех юношей в возрасте менее 20 лет.
10
В отчете об итогах деятельности автомобилестроительная компания Toyota объявила, что ожидает в 2023 финансовом году прибыль от обычных операций в 3 трлн йен – самую большую в истории среди японских предприятий.
12
Приняты поправки в законодательство о страховании здоровья, в соответствии с которым стоимость медицинского страхования для лиц в возрасте от 75 лет и старше будет повышена с 2024 финансового года.
13
На состоявшемся в городе Ниигата совещании министров финансов и управляющих центральных банков стран G7 участники приняли совместное заявление, в котором подтвердили решимость предпринимать надлежащие действия в целях стабилизировать ситуацию в ответ на кредитно-финансовую нестабильность, возникшую в США.
14
Президент агентства талантов Johnny & Associates Фудзисима Джули Кэйко принесла извинения в связи с ущербом от действий сексуального характера со стороны основателя агентства Китагава Джонни.
16
Правительство одобрило повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для домохозяйств семи ведущих электроэнергетических компаний страны. С июня тарифы повышаются на 14-42%.
17
Реальный внутренний валовой продукт Японии за квартал с января по март увеличился в пересчете на год на 1,6%, продемонстрировав тем самым первый рост за 3 квартала.
18
Премьер-министр Кисида Фумио провел в городе Хиросима переговоры с президентом США Джо Байденом, прибывшим для участия в саммите G7. Стороны пришли к согласию по ряду вопросов, в том числе в сфере обеспечения безопасности.
Актер театра Кабуки Итикава Энносукэ и его родители были обнаружены дома в бессознательном состоянии. Отец Итикава Дансиро и мать скончались предположительно от отравления психотропным препаратом. Состояние актера не угрожало его жизни.
19
В городе Хиросима открылся саммит стран G7. Лидеры «семерки» впервые вместе посетили музей атомной бомбардировки (Хиросимский мемориальный музей мира).
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Индекс Nikkei на момент завершения торгов на Токийской фондовой бирже составил 30 808.35 пункта, обновив рекордно высокий показатель приблизительно за 33 года с августа 1990 года – со времен периода «мыльного пузыря» в японской экономике.
20
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Хиросима для участия в мероприятиях саммита G7. Изначально предполагалось, что участие украинского президента состоится в формате онлайн. Зеленский провел переговоры с главами государств.
На саммите стран G7 опубликовано Хиросимское заявление лидеров G7. Наряду с продолжением оказания помощи Украине, лидеры «семерки» выразили намерение активизировать усилия по ядерному разоружению и нераспространению.
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21
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в городе Хиросима. Он отметил, что фотографии с видами Хиросимы после атомной бомбардировки, которые он видел в Хиросимском мемориальном музее мира, напоминают ему Бахмут и другие украинские города, подвергшиеся российским атакам. Президент заявил, что мечтает, что эти города будут восстановлены, подобно Хиросиме.
Саммит стран G7 завершил работу. На пресс-конференции, проведенной в качестве председательствующего на саммите, премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул успехи встречи, в частности, отметив, что участникам удалось придать еще более сильный импульс движению международного сообщества к ядерному разоружению.
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Автомобилестроительная компания Honda объявила о возобновлении с 2026 года своего участия в наиболее престижных мировых автогонках «Формула-1». Компания поставит силовые установки команде Aston Martin. Honda возвращается в «Формулу-1» после 5-летнего перерыва.
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В городе Накано префектуры Нагано произошло убийство 4 человек, в том числе двух полицейских. Подозреваемый, старший сын председателя городского законодательного собрания Накано, после произошедшего забаррикадировался у себя в доме и сдался полиции утром 26 мая.
27
На Каннском международном кинофестивале Якусё Кодзи за съемки в фильме Вима Вендерса «Идеальные дни» удостоен награды за лучшую мужскую роль, а Сакамото Юдзи удостоился награды за лучший сценарий, созданный им для фильма Корээды Хирокадзу «Монстр».
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Северная Корея уведомила правительство Японии о намерении произвести запуск «искусственного спутника Земли» в период с 31 мая по 11 июня. Японское правительство сочло это намерением запустить баллистическую ракету и отдало приказ принять меры по уничтожению любых ракет на подлете к территории страны.
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Компания-производитель грузовых автомобилей Hino и фирма-производитель грузовиков и автобусов Mitsubishi Fuso Truck and Bus договорились объединить свои деловые операции.
Рассмотрев иск однополой пары из префектуры Айти к правительству страны, Нагойский окружной суд вынес решение о неконституционности непризнания Гражданским кодексом Японии однополых браков. При этом суд отказал истцам в праве требовать от государства компенсацию.
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Около 6:30 утра Северная Корея произвела запуск ракеты-носителя со спутником военной разведки, однако из-за неполадок в двигателе ракета упала в воды Желтого моря. По всей видимости, запуск искусственного спутника, о котором уведомляла Северная Корея, закончился неудачей.
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Фотография к заголовку: лидеры G7 фотографируются после возложения цветов к кенотафу со списками жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира, 19 мая, город Хиросима, район Тюо (официальная съемка / © Jiji Press)