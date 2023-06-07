Итоги месяца: май 2023

Japan Timeline

Новости

Саммит стран G7 в Хиросиме и посещение лидерами «семерки» музея атомной бомбардировки, внезапное участие в саммите G7 президента Украины Владимира Зеленского, понижение статуса коронавируса до пятой категории, извинения от агентства талантов Johnny & Associates за ущерб от действий сексуального характера, убийство четырех человек забаррикадировавшимся подозреваемым, повышение тарифов на электроэнергию, объявление об участии компании Honda в гонках F1 после пятилетнего перерыва, челночная дипломатия между Японией и Южной Кореей, награждение призом Каннского кинофестиваля Якусё Кодзи за лучшую мужскую роль и другие события мая 2023 года в Японии.

1

Касуми Исикава, медалистка трех Олимпиад подряд в настольном теннисе, объявила о завершении спортивной карьеры.

2

С морского дна подняты основные части фюзеляжа вертолета Сухопутных сил самообороны Японии, исчезнувшего с радаров при выполнении полета над акваторией вблизи острова Миякодзима с 10 служащими Сил самообороны на борту.

4

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии объявило, что число детей (населения в возрасте до 15 лет) в стране по состоянию на 1 апреля уменьшилось 42-й год подряд.

5

Произошло землетрясение, очаг которого находился в районе полуострова Ното префектуры Исикава. Максимальные толчки интенсивностью шесть плюс по японской шкале наблюдались в городе Судзу этой префектуры.

Статьи по теме

7

Премьер-министр Японии Кисида Фумио нанес визит в Южную Корею в рамках «челночной дипломатии» и провел переговоры с президентом страны Юн Сок Ёлем. Поездка лидера Японии в Южную Корею в рамках «челночной дипломатии» состоялась впервые за 12 лет.



Премьер-министр Японии Кисида Фумио (слева) и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (справа) на совместной пресс-конференции, 7 мая 2023 г., Южная Корея, Сеул, резиденция южнокорейского президента (© Jiji Press)

8

Юридический статус коронавируса нового типа (COVID-19) понижен до пятой категории, к которой относятся такие заболевания, как сезонный грипп.

В токийском районе Гиндза на глазах у публики произошло ограбление магазина часов премиум-класса. Полиция арестовала четырех юношей в возрасте менее 20 лет.



Магазин часов премиум-класса в токийском районе Гиндза, где произошло ограбление, 8 мая 2023 г., Токио, столичный район Тюо (© Jiji Press)

10

В отчете об итогах деятельности автомобилестроительная компания Toyota объявила, что ожидает в 2023 финансовом году прибыль от обычных операций в 3 трлн йен – самую большую в истории среди японских предприятий.

12

Приняты поправки в законодательство о страховании здоровья, в соответствии с которым стоимость медицинского страхования для лиц в возрасте от 75 лет и старше будет повышена с 2024 финансового года.

13

На состоявшемся в городе Ниигата совещании министров финансов и управляющих центральных банков стран G7 участники приняли совместное заявление, в котором подтвердили решимость предпринимать надлежащие действия в целях стабилизировать ситуацию в ответ на кредитно-финансовую нестабильность, возникшую в США.

14

Президент агентства талантов Johnny & Associates Фудзисима Джули Кэйко принесла извинения в связи с ущербом от действий сексуального характера со стороны основателя агентства Китагава Джонни.



Бывшие звезды агентства талантов Johhnny & Associates Окамото Кауан (второй слева) и Хасида Ясуси (крайний слева) отвечают на вопросы СМИ после окончания слушаний Конституционно-демократической партии об ущербе от действий сексуального характера, 16 мая 2023 г., в здании Парламента Японии (© Jiji Press)

16

Правительство одобрило повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для домохозяйств семи ведущих электроэнергетических компаний страны. С июня тарифы повышаются на 14-42%.

17

Реальный внутренний валовой продукт Японии за квартал с января по март увеличился в пересчете на год на 1,6%, продемонстрировав тем самым первый рост за 3 квартала.

18

Премьер-министр Кисида Фумио провел в городе Хиросима переговоры с президентом США Джо Байденом, прибывшим для участия в саммите G7. Стороны пришли к согласию по ряду вопросов, в том числе в сфере обеспечения безопасности.

Актер театра Кабуки Итикава Энносукэ и его родители были обнаружены дома в бессознательном состоянии. Отец Итикава Дансиро и мать скончались предположительно от отравления психотропным препаратом. Состояние актера не угрожало его жизни.



Афиши выступлений Итикавы Энносукэ на театре кабуки Мэйдзидза, 18 мая 2023 г., Токио, район Тюо (© «Кёдо цусин»)

19

В городе Хиросима открылся саммит стран G7. Лидеры «семерки» впервые вместе посетили музей атомной бомбардировки (Хиросимский мемориальный музей мира).



Премьер-министр Японии Кисида Фумио (крайний справа) и другие лидеры выходят из музея атомной бомбардировки, 19 мая 2023 г., Хиросимский мемориальный музей мира (© Reuters / «Кёдо цусин»)

Статьи по теме

Индекс Nikkei на момент завершения торгов на Токийской фондовой бирже составил 30 808.35 пункта, обновив рекордно высокий показатель приблизительно за 33 года с августа 1990 года – со времен периода «мыльного пузыря» в японской экономике.

20

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Хиросима для участия в мероприятиях саммита G7. Изначально предполагалось, что участие украинского президента состоится в формате онлайн. Зеленский провел переговоры с главами государств.



Президент Украины Владимир Зеленский сходит по трапу по прибытии в аэропорт Хиросима, 20 мая (снимок с веб-сайта президента Украины / © Jiji Press)

На саммите стран G7 опубликовано Хиросимское заявление лидеров G7. Наряду с продолжением оказания помощи Украине, лидеры «семерки» выразили намерение активизировать усилия по ядерному разоружению и нераспространению.

Статьи по теме

21

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в городе Хиросима. Он отметил, что фотографии с видами Хиросимы после атомной бомбардировки, которые он видел в Хиросимском мемориальном музее мира, напоминают ему Бахмут и другие украинские города, подвергшиеся российским атакам. Президент заявил, что мечтает, что эти города будут восстановлены, подобно Хиросиме.



Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, 21 мая 2023 г., Хиросима, район Тюо (© Jiji Press)

Саммит стран G7 завершил работу. На пресс-конференции, проведенной в качестве председательствующего на саммите, премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул успехи встречи, в частности, отметив, что участникам удалось придать еще более сильный импульс движению международного сообщества к ядерному разоружению.

Статьи по теме

24

Автомобилестроительная компания Honda объявила о возобновлении с 2026 года своего участия в наиболее престижных мировых автогонках «Формула-1». Компания поставит силовые установки команде Aston Martin. Honda возвращается в «Формулу-1» после 5-летнего перерыва.



Рукопожатие на пресс-конференции президента компании Honda Мибэ Тосихиро (слева) и председателя правления команды F1 Aston Martin Лоренса Стролла, 24 мая 2023 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)

Статьи по теме

25

В городе Накано префектуры Нагано произошло убийство 4 человек, в том числе двух полицейских. Подозреваемый, старший сын председателя городского законодательного собрания Накано, после произошедшего забаррикадировался у себя в доме и сдался полиции утром 26 мая.



Дом, где забаррикадировался подозреваемый после убийства 4-х человек, 26 мая 2023 г., префектура Нагано, город Накано (© «Кёдо цусин»)

27

На Каннском международном кинофестивале Якусё Кодзи за съемки в фильме Вима Вендерса «Идеальные дни» удостоен награды за лучшую мужскую роль, а Сакамото Юдзи удостоился награды за лучший сценарий, созданный им для фильма Корээды Хирокадзу «Монстр».



Якусё Кодзи (справа), получивший приз за лучшую мужскую роль, и Сакамото Юдзи (в середине), удостоенный за сценарий к фильму «Монстр» приза лучшего сценариста на Каннском межднародном кинофестивале, 27 мая, Канны (© Reuters/«Кёдо цусин»)

Статьи по теме

29

Северная Корея уведомила правительство Японии о намерении произвести запуск «искусственного спутника Земли» в период с 31 мая по 11 июня. Японское правительство сочло это намерением запустить баллистическую ракету и отдало приказ принять меры по уничтожению любых ракет на подлете к территории страны.

Статьи по теме

30

Компания-производитель грузовых автомобилей Hino и фирма-производитель грузовиков и автобусов Mitsubishi Fuso Truck and Bus договорились объединить свои деловые операции.

Рассмотрев иск однополой пары из префектуры Айти к правительству страны, Нагойский окружной суд вынес решение о неконституционности непризнания Гражданским кодексом Японии однополых браков. При этом суд отказал истцам в праве требовать от государства компенсацию.

Статьи по теме

31

Около 6:30 утра Северная Корея произвела запуск ракеты-носителя со спутником военной разведки, однако из-за неполадок в двигателе ракета упала в воды Желтого моря. По всей видимости, запуск искусственного спутника, о котором уведомляла Северная Корея, закончился неудачей.

Статьи по теме

Фотография к заголовку: лидеры G7 фотографируются после возложения цветов к кенотафу со списками жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира, 19 мая, город Хиросима, район Тюо (официальная съемка / © Jiji Press)