Северная Корея объявила о плане запуска ракеты: премьер-министр Японии Кисида Фумио

Политика

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Северная Корея объявила о плане запуска баллистической ракеты, которую Пхеньян называет носителем «спутника», сообщил премьер-министр Японии Кисида Фумио.

Он приказал правительству собрать и проанализировать разведданные.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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