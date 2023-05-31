Япония в состоянии повышенной готовности в связи с возможным запуском «спутника» Северной Кореей

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Японское правительство находится в состоянии повышенной готовности после того, как Северная Корея уведомила его о своём плане запуска так называемого спутника.

Силы самообороны развернули ракеты-перехватчики на юго-западных островах Японии на случай, если северокорейская ракета упадёт на территорию Японии.

Правительство планирует быстро предупредить людей, в том числе с помощью своей системы раннего предупреждения J-Alert, если будет замечена северокорейская ракета, пролетающая над территорией Японии.

«То, что Северная Корея называет спутником, предположительно является баллистической ракетой, исходя из прошлых событий», – заявил министр обороны Хамада Ясукадзу на пресс-конференции 30 мая.

Хамада сказал, что Япония приложит все усилия для предупреждения и наблюдения в сотрудничестве с США и Южной Кореей.

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