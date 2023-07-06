Итоги месяца: июнь 2023
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1
Звезда сёги Фудзии Сота, обладатель чемпионского титула Рюо, в пятом раунде финальной борьбы турнира Мэйдзинсэн одержал победу над Ватанабэ Акирой с общим счетом 4:1 и стал самым молодым в истории обладателем титула мэйдзин (в возрасте 20 лет и 10 месяцев). Вслед за Ханю Ёсихару по прошествии 27 лет Фудзии стал вторым в истории и вместе с тем самым молодым обладателем семи чемпионских титулов сёги.
2
Палата советников парламента Японии утвердила и тем самым ввела в действие поправки в закон об идентификационной карте согласно которым осенью 2024 года действующие ныне карты системы медицинского страхования будут упразднены путем объединения функций с картами «Мой номер».
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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало статистические данные об изменениях состава населения страны за 2022 год. Суммарный коэффициент рождаемости, показывающий ожидаемое количество детей, рождаемых за всю жизнь одной женщиной, составил 1,26, что является самой низкой величиной в истории наряду с показателем 2005 года.
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4
Национальное полицейское управление арестовало бывшего депутата Палаты советников Парламента Японии Гаси (настоящее имя Хигаситани Ёсикадзу) по подозрению в нарушении Закона о борьбе с насилием, а также ряде других правонарушений. Его подозревают в неоднократных угрозах актерам и другим знаменитостям на одном из веб-сайтов видеохостинга.
5
Филиал Мияги апелляционного суда Фукуока рассмотрел четвертое по счету ходатайство о повторном рассмотрении дела, поданное заявляющей о своей невиновности 95-летней женщиной, которая отбыла тюремный срок за убийство и другие преступления по так называемому «Инциденту в Осаки» 1979 года, когда в городе Осаки префектуры Кагосима было обнаружено мертвое тело мужчины. Суд вынес решение отказать в повторном рассмотрении.
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7
Министр по делам цифровизации Коно Таро сообщил о том, что в системе, связывающей счета для получения государственных пособий с идентификационными картами, зарегистрированы 130 тыс. счетов на имя родственников, а не получателей пособий.
8
На Открытом чемпионате Франции по теннису в состязаниях смешанных пар победу впервые одержали Като Мию и Тим Пюц. В третьем круге состязаний женских пар 4 июня Като с напарницей были дисквалифицирована за опасное поведение, которым судьи сочли попадание мячом в бол-гёрл, находившуюся по другую сторону сетки.
Рассмотрев иск с требованием компенсации, поданный против правительства однополой парой из региона Кюсю, заявившей, что ситуация непризнания однополых браков нарушает Конституцию, которой гарантируется свобода вступления в брак и равенство перед законом, окружной суд Фукуока вынес вердикт о «состоянии нарушения Конституции», отклонив при этом требование о выплате компенсации.
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Окружной суд Нагано, рассмотрев дело об аварии автобуса в 2016 году в городе Каруидзава префектуры Нагано, в результате которой погибли 15 студентов-участников горнолыжного тура, приговорил президента автобусной компании к трем годам тюремного заключения, а бывшего работника этой компании, отвечавшего за управление перевозками – к четырем годам тюремного заключения по обвинению в служебной халатности, повлекшей гибель людей.
9
Палата советников Парламента Японии утвердила и тем самым ввела в силу поправки в Закон об иммиграционном контроле, позволяющие высылать на родину иностранцев, чьи заявки на получение статуса беженца находятся в процессе рассмотрения.
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10
На Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде среди мужчин-колясочников 17-летний Ода Токито нанес поражение обладателю первой строчки мирового рейтинга британцу Алфи Хьюитту и стал самым молодым в истории победителем турнира Большого шлема среди спортсменов-колясочников.
11
Аоки Микио, в прошлом генеральный секретарь кабинета министров Японии и председатель Палаты советников от ЛДПЯ, скончался от старости в возрасте 89 лет. Аоки, обладавший обширными связями даже среди депутатов от оппозиции, снискал прозвище «крестного отца Палаты советников».
13
Премьер-министр Японии Кисида Фумио в ходе пресс-конференции объявил о намерении отменить ограничения по доходам родителей при выплате пособий на детей и вместе с тем расширить охват выплатами этих пособий вплоть до учащихся полных средних школ с октября 2024 года.
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14
На стрельбище Сухопутных сил самообороны в городе Гифу 18-летний кандидат в служащие сил самообороны открыл стрельбу, убив двух инструкторов и ранив еще одного. Кандидат был арестован на месте по подозрению в покушении на убийство. Он стал рекрутом в апреле текущего года, а инцидент произошел во время учебных стрельб боевыми боеприпасами в рамках курса подготовки новобранцев.
15
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил об отсутствии на данный момент планов роспуска парламента. Решение Кисиды привлекло повышенное внимание в связи с проявленным Конституционно-демократической партией намерением вынести вопрос о вотуме недоверия кабинету министров.
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Палата советников Парламента Японии одобрила большинством голосов и тем самым ввела в действие законопроект об обеспечении источников финансирования растущих оборонных расходов, а также законопроект об обеспечении понимания в обществе в отношении представителей ЛГБТ и других сексуальных меньшинств.
Стало известно, что Сугисита Сигэру – бейсболист, прозванный «королем форк-бола», который впервые в Японии стал исполнять бросок «форк-бол» и внес вклад в первую победу бейсбольной команды Тюнити в чемпионате и ее выход в статус лучших, 12 июня скончался от воспаления легких в одной из столичных больниц. Ему было 97 лет.
В одной из больниц города Хиросима скончался легендарный бейсбольный комментатор, бывшая звезда хиросимской профессиональной бейсбольной команды Китабэппу Манабу, за свою спортивную карьеру выполнивший 213 победных бросков. Ему было 65 лет. Благодаря его техничности, за которую спортсмен был удостоен прозвища «высокоточный механизм», команда Хиросима два года подряд становилась победителем национального чемпионата.
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Император Японии и его супруга в качестве государственных гостей нанесли визит в Индонезию продолжительностью 7 дней по 23 июня. Это первый зарубежный визит императора в целях улучшения международного добрососедства со времени восшествия на престол.
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19
Председатель комитета по здравоохранению, труду и социальному обеспечению Палаты представителей Парламента Японии представил спикерам обеих палат доклад по проблеме принудительной стерилизации инвалидов на основании не действующего ныне Закона о евгенической защите. В докладе вновь подтверждается факт наличия пострадавших и причастность общественных институтов.
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Завершила свою 150-дневную работу очередная сессия парламента Японии.
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Апелляционный суд Саппоро вынес решение по требованию возмещения ущерба к администрации префектуры Хоккайдо двух истцов, обратившихся в суд с заявлением об ущемлении свободы выражения в связи с тем, что служащие полиции в 2019 году удалили их с места выступления в городе Саппоро занимавшего тогда пост премьер-министра Абэ Синдзо за попытку освистать оратора. Суд распорядился о выплате компенсации одному из истцов. Требование о компенсации второму истцу суд отклонил.
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По случаю Дня памяти и скорби по жертвам Битвы за Окинаву на завершающем этапе событий Второй мировой войны на Тихом океане, в Мемориальном парке мира города Итоман в префектуре Окинава состоялась поминальная церемония. Принявший участие в мероприятии премьер-министр Кисида Фумио подчеркнул намерение работать над реализацией государственной стратегии «Сильная экономика Окинавы».
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Питчер команды Главной бейсбольной лиги США «Лос-Анджелес энджелс» Отани Сёхэй в ходе матча с командой «Колорадо рокиз» выполнил свой 25-й хоум-ран в сезоне, а с учетом матчей в Японии этот хоумран стал 200-м в профессиональной карьере спортсмена.
В финальном поединке за звание чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе суперфлай занимавший шестую строчку рейтинга своей категории Иока Кадзуто нанес поражение действующему чемпиону американцу Джошуа Франко по решению судей со счетом 3:0 и стал обладателем в общей сложности шестого чемпионского титула и звания чемпиона в четырех категориях.
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Электроэнергетическая компания TEPCO объявила о завершении строительства сооружения для сброса в океан прошедшей обработку и разведенной воды, скопившейся в цистернах на территории атомной электростанции «Фукусима-1».
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Полиция арестовала актера театра Кабуки Итикаву Энносукэ по подозрению в том, что он помог своей матери совершить самоубийство. Восемнадцатого мая подозреваемый был обнаружен в своем доме в бессознательном состоянии и доставлен в больницу, вместе с ним в доме были найдены отец Энносукэ, тоже актер кабуки Итикава Дансиро, а также мать. Врачи констатировали смерть отца и матери. Энносукэ подозревают в том, что он дал родителям снотворное.
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Министерство финансов объявило о намерении выпустить примерно в июле 2024 года банкноты нового образца достоинством 10 тыс., 5 тыс. и 1 тыс. йен. На новой банкноте достоинством 10 тыс. йен будет изображен Сибусава Эйити, которого называют отцом японского капитализма, на купюре в 5 тыс. йен появится Цуда Умэко, много сделавшая для повышения статуса женщин в обществе, а на новой банкноте достоинством 1 тыс. йен – Китасато Сибасабуро, разработавший метод лечения столбняка.
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Стало известно, что налоговые поступления японского государства в 2022 финансовом году достигли 71 трлн йен, обновив абсолютный рекорд третий год подряд и впервые превысив отметку в 70 трлн. В связи с восстановлением от последствий коронавирусной пандемии финансовых результатов деятельности предприятий увеличились сборы налога на юридических лиц, а кроме того, на фоне роста потребительских цен значительно увеличились поступления от потребительского налога.
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Как сообщила Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн), средняя величина летних бонусов, выплачиваемых крупными компаниями, составит 956 027 йен, что на 3,91% больше по сравнению с предыдущим годом. Уровень бонусов является третьим по величине за весь период наличия сопоставимых данных с 1981 года.
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Фотография к заголовку: Обладатель семи чемпионских титулов Фудзии Сота у входа в гостиницу «Фудзии-со», где проходил турнир, на следующий день после того, как стал самым молодым обладателем титула Мэйдзин и звания победителя семи главных турниров сёги, 2 июня 2023 г., префектура Нагано, деревня Такаяма (© Jiji Press)