Карпы императорского дворца символизируют дружбу между Японией и Индонезией

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Джакарта, 19 июня (Jiji Press). Порода карпов, выведенная после визита в Индонезию почётного императора Японии Акихито и почётной императрицы Митико 61 год назад, является символом дружеских отношений между двумя странами.

Карпы породы хирэнага нисикигои до сих пор плавают в пруду Восточного сада императорского дворца в Токио, а император Нарухито и императрица Масако в настоящее время находятся с визитом в Индонезии.

В 1962 году тогдашний наследный принц Акихито и наследная принцесса Митико во время своего визита в Индонезию увидели карпа хирэнагагои, которого в то время не было в Японии.

Почётный император Акихито, будучи ихтиологом, предложил скрестить хирэнагагои с японскими карпами нисикигои, когда посетил экспериментальную рыбохозяйственную станцию в префектуре Сайтама в 1977 году.

Позже станция реализовала это предложение после получения хирэнагагои из Индонезии, назвав новую породу хирэнага нисикигои.

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