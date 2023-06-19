Император и императрица Японии прибыли в Индонезию

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Джакарта, 17 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако прибыли в Индонезию с официальным визитом в эту страну Юго-Восточной Азии, чтобы способствовать международной доброй воле.

Это первая зарубежная поездка доброй воли с момента восшествия императора на престол в 2019 году. Ранее в сентябре прошлого года они посетили Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II.

Утром, вылетая из токийского аэропорта Ханэда на правительственном самолёте, императора и императрицу провожали наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико, а также премьер-министр Кисида Фумио и его жена.

Император и императрица прибыли в международный аэропорт Сукарно-Хатта на окраине Джакарты около 16:00 по местному времени после семичасового перелёта. Их приветствовали министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии Басуки Хадимулджоно и другие.

18 июня в планах императора осмотр железнодорожных сооружений и дренажной насосной станции, построенных с помощью Японии.

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