Император и императрица Японии возвращаются домой после поездки в Индонезию

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако вернулись в Токио на японском правительственном самолете вечером 23 июня после недельной поездки в Индонезию.

В заявлении, опубликованном через Управление императорского двора, они сказали, что почувствовали потенциал молодого поколения для дальнейшего углубления двусторонних отношений после встречи с индонезийской молодежью и молодыми японскими гражданами, проживающими в стране Юго-Восточной Азии.

Поблагодарив президента Индонезии Джоко Видодо и его супругу за гостеприимство, императорская чета сказала, что поездка позволила им углубить свое понимание истории и разнообразной культуры Индонезии, а также своими глазами увидеть связи между двумя странами.

Перед отъездом из Индонезии в отеле, где они остановились в Джакарте, супруги вознесли безмолвные молитвы за жертв ожесточённых наземных сражений в префектуре Окинава, самой южной части Японии, 78 лет назад, на заключительном этапе Второй мировой войны. Битва закончилась 23 июня 1945 года.

Император и императрица прибыли в Джакарту 17 июня, начав свою первую зарубежную поездку для продвижения международной доброй воли с момента восшествия императора на престол в 2019 году. Посетив Индонезию в качестве государственных гостей, пара 19 июня встретилась с президентом страны и первой леди.

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