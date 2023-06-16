Император Нарухито перед поездкой в Индонезию выразил надежду на укрепление дружбы между молодёжью Японии и Индонезии

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Токио, 15 июня (Jiji Press). В преддверии своего официального визита в Индонезию 17 июня император Японии Нарухито выразил надежду на новые обмены между молодыми людьми из Японии и Индонезии.

«Надеюсь, что обмены между молодыми поколениями нашей страны и Индонезии станут более активными, а обмены и дружба между двумя странами еще более углубятся», – сказал император на пресс-конференции в императорском дворце.

Вспоминая землетрясение 2004 года у берегов Суматры, император сказал, что его сердце было в сильной боли, поскольку оно унесло много жизней.

Затем он выразил благодарность Индонезии за поддержку после Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года.

Во время предстоящей поездки император должен посетить местный университет и встретиться со студентами, изучающими японский язык.

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