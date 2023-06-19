Император Нарухито осмотрел водопровод в Джакарте

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Джакарта, 18 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито осмотрел дренажную насосную станцию на севере Джакарты в рамках своего официального визита в Индонезию, который начался 17 июня.

На этом объекте, который отводит дождевую воду в море для предотвращения ущерба от наводнения, в течение 2014 года проводились ремонтные работы после того, как в 2009 году он потерял свою дренажную функцию. Япония предоставила безвозмездную помощь в размере около 2 миллиардов йен на ремонтные работы.

На объекте император, связавший свою жизнь с исследованием водных проблем, получил ответы от официальных лиц Японского агентства международного сотрудничества на вопросы о роли водохранилища. Он оценил ремонтные работы как «хороший проект».

Ранее в тот же день император Нарухито осмотрел железнодорожную станцию ​​Джакартского общественного скоростного транспорта в южной части индонезийской столицы. Надев шлем и защитную обувь, он улыбался и махал рукой с места машиниста поезда.

Согласно источникам, после осмотра железнодорожной станции император сказал, что он доволен высокой оценкой помощи Японии.

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