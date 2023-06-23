Император Японии посетил храм Боробудур

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Джокьякарта, Индонезия, 22 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито посетил храм Боробудур, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в центральной части Явы в Индонезии.

В сопровождении гида император, одетый в рубашку из батика, традиционной индонезийской ткани, осмотрел храм, фотографируя барельефы, которые, как говорят, изображают жизнь Будды, и буддийские статуи. Для посещения он надел сандалии, чтобы не повредить храм.

«Я очень рад посетить (этот храм), так как интересуюсь историей и хотел сюда приехать, – сказал император Нарухито журналистам после визита. – Я искренне надеюсь, что такой замечательный храм сохранится на долгие годы».

По словам гида, императора особенно интересовала дренажная система в буддийском храме. Император также сфотографировал барельеф, изображающий курицу, сказав, что, по словам гида, это, должно быть, тот самый, которого искал его младший брат, наследный принц Акисино, когда он посетил храм в 2008 году.

Храм, который, как говорят, был построен династией Шайлендра в течение примерно 50 лет между VIII и IX веками, также посещали в 1991 году родители нынешнего императора, тогдашний император Акихито, и императрица Митико. В том же году храм Боробудур был зарегистрирован как объект Всемирного наследия.

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