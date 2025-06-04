Итоги месяца: май 2025
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1
Правительства Японии и Соединенных Штатов Америки провели вторые переговоры на уровне министров о тарифных мерах администрации президента США Дональда Трампа. Министр по оживлению экономики Японии Акадзава Рёсэй прокомментировал эту встречу словами: «Мы продолжили углубленные конкретные обсуждения по расширению торговли, нетарифным мерам и сотрудничеству в обеспечении экономической безопасности».
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2
Останки предположительно водителя грузовика, рухнувшего в провал грунта, возникший в январе в городе Ясио префектуры Сайтама, были обнаружены в канализационной трубе и извлечены на поверхность.
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3
Полиция префектуры Канагава арестовала мужчину в связи с находкой в его доме в городе Кавасаки останков (частично в форме скелета) женщины – его бывшей подруги. Родственники женщины выступили с критикой в адрес полиции о ненадлежащем отношении к расследованию.
4
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи объявило свежие данные, согласно которым по состоянию на 1 апреля 2025 года численность детей в возрасте до 15 лет (включая иностранцев) сократилась в стране по сравнению с прошлым годом на 350 тыс., составив 13 млн 660 тыс. Сокращение происходит 44-й год подряд.
В состоявшемся в Лас-Вегасе матче за чемпионский титул в сверхлегком весе по версии четырех объединений профессионального бокса обладатель титула Иноуэ Наоя техническим нокаутом в восьмом раунде одержал рекордную 25-ю подряд победу в серии поединков за звание чемпиона.
6
Идол-поп-группа «Араси», которая не выступала с конца 2020 года, объявила, что коллектив завершит свою творческую деятельность концертным туром весной 2026 года.
9
Депутат Палаты советников от Либерально-демократической партии Нисида Сёдзи принес извинения и взял обратно как «неподобающие» свои высказывания о «переписывании истории» в связи с экспозицией «Башня Химэюри» в память об учащихся, ставших жертвами Битвы за Окинаву.
12
Буддийская статуя, украденная в 2012 году из храма Каннондзи в городе Цусима префектуры Нагасаки, вернулась на свое законное место спустя двенадцать с половиной лет. В храме провели церемонию по этому случаю.
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13
Автомобилестроительная компания Nissan, зафиксировавшая по итогам 2024 финансового года третий по величине убыток за всю свою историю, объявила о крупномасштабной реструктуризации, предусматривающей закрытие в стране и за рубежом семи заводов по выпуску автомобилей и сокращение 20 тыс. сотрудников.
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Группа исследователей объявила, что обнаруженные около 30 лет назад в городе Мифунэ города Кумамото окаменелости являются останками нового вида птерозавра, первого открытого в Японии. Ему присвоено научное наименование Nipponopterus mifunensis.
14
Учебный самолет T4, вылетевший с базы воздушных Сил самообороны Японии Комаки в префектуре Айти, упал в расположенное в 13 километрах на территории города Инуяма той же префектуры водохранилище Ирука. Двадцать второго мая была подтверждена гибель двух служащих Сил самообороны, находившихся на борту воздушного судна.
16
Парламент Японии принял «Закон об активной киберзащите» для предупреждения кибератак и профилактики ущерба. Он позволяет правительству вести наблюдение, а также сбор и анализ информации в киберпространстве.
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Метеорологическое управление Японии объявило о том, что в южной части региона Кюсю, по-видимому, начался сезон дождей, именуемых «сливовыми». Это произошло на 23 дня раньше, чем в прошлом году и на 14 дней раньше многолетнего среднего показателя. Впервые за 62 года ведения учета с 1963 года «сливовые дожди» в стране начались за пределами префектуры Окинава и островов Амами.
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18
Старшая дочь императорской четы принцесса Айко отправилась в двухдневную поездку на полуостров Ното префектуры Исикава, чтобы ознакомиться с усилиями по восстановлению после разрушительного землетрясения. Это первая официальная поездка принцессы в районы, пострадавшие от землетрясений и других стихийных бедствий.
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21
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Это Таку подал и получил одобрение заявления об отставке в связи с рядом высказываний, в том числе о том, что ему «никогда не доводилось покупать рис». Фактически отстраненного от должности Это на посту министра сменил Коидзуми Синдзиро – бывший министр по делам окружающей среды.
После ряда дорожно-транспортных происшествий с водителями-иностранцами, в том числе попыток бегства с места наезда, а также случая с ездой в противоположном направлении по скоростной автомагистрали, Национальное полицейское управление объявило о намерении ужесточить порядок замены иностранных водительских удостоверений на японские.
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Хип-хоп юнит Creepy Nuts получил международный музыкальный приз Music Awards Japan, учрежденный пятью организациями музыкального бизнеса, в девяти номинациях, включая приз за лучшую песню года, за свою композицию Bling-Bang-Bang-Born.
23
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро объявил, что рис из государственного запаса будет продаваться не с торгов, а посредством непосредственных контрактов. На этот шаг правительство пошло с целью сбить розничную цену на рис до уровня, близкого к 2 тыс. йен за 5 кг.
Правительства Японии и Соединенных Штатов Америки провели вторые переговоры на уровне министров о тарифных мерах администрации президента Трампа. Они договорились продолжать дискуссии министерского уровня, ориентируясь на достижение соглашения между лидерами двух стран на полях июньского саммита «Большой семерки».
25
На Большом летнем турнире сумо выступавший в ранге одзэки Оносато завоевал чемпионский титул, второй подряд и четвертый в своей карьере. Двадцать восьмого мая Японская ассоциация сумо провела внеочередное заседание правления, на котором приняла официальное решение о возведении Оносато в ранг ёкодзуна – великого чемпиона. Продвижение в этот высший ранг состоялось по итогам тринадцати турниров с участием Оносато, что является самым быстрым восхождением на вершину сумо с 1958 года, когда состоялся переход на систему с шестью турнирами в год. Оносато – первый новый ёкодзуна японского происхождения за восемь лет с тех пор, как в этот ранг был возведен его нынешний наставник – ёкодзуна Кисэносато (а ныне руководитель школы сумо Нисиносэки).
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Вступили в силу поправки в Закон о домовом реестре. В целях упрощения процессов дигитализации административной системы, в домовой реестр в дополнение к записи имен и фамилий иероглифами будут заноситься их чтения, записанные фонетической азбукой. При этом вводится ограничение в отношении так называемых «броских имен»: законом определяется, что «чтения иероглифов должны быть общепринятыми».
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства объявило, что 300 тыс. тонн риса из государственного запаса, будет реализовано по прямым контрактам по цене, составляющей половину аукционной – по 11.556 йен за 60 килограммов. При этом государство возьмет на себя и расходы по доставке этого риса к месту передачи. На этот рис поступили заявки от примерно 70 крупных предприятий розничной торговли, в частности оператора супермаркетов AEON Group и гиганта онлайн-торговли Rakuten Group.
29
Бывший председатель правления компании по страхованию жизни «Ниппон сэймэй» Ёсинобу Цуцуи стал 16-м по счету председателем Федерации бизнеса Японии (КЭЙДАНРЭН). Ранее пост председателя занимали руководители предприятий производственного сектора – представитель финансовой отрасли назначен впервые.
30
Правительство Японии объявило, что пришло к договоренности с китайской стороной о процедурах возобновления экспорта в Китай японских морепродуктов. На протяжении почти двух лет с августа 2023 года, когда начался сброс в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании, Китай сохранял полный запрет на импорт морепродуктов из Японии, а теперь идут процедуры, направленные на возобновление с условием проведения дополнительных проверок.
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Управление императорского двора объявило о рождении первенца у Комуро Мако – бывшей принцессы Мако, старшей дочери принца и принцессы Акисино. При этом управление не сообщило дату рождения и пол ребенка.
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На прилавки магазинов в Токио поступил рис из государственного запаса. Стоимость пятикилограммовой упаковки – 2 160 йен. Это составляет примерно половину текущей цены в магазинах в последнее время.
Фотография к заголовку: Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро отвечает на вопросы СМИ, осмотрев склад государственного запаса риса, 30 мая, вторая половина дня, префектура Канагава (© Jiji Press)