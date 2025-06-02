Мако Комуро, урождённая японская принцесса, родила первого ребёнка

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Комуро Мако, старшая дочь наследного принца Японии Акисино и наследной принцессы Кико, родила, как сообщило Управление императорского двора.

На очередной пресс-конференции Ёсида Наомаса, камердинер наследного принца, не раскрыл пол и дату рождения ребёнка, но сказал, что наследный принц и наследная принцесса, а также их другие дети, принцесса Како и принц Хисахито, рады рождению ребёнка и желают счастья семье Комуро.

Новорожденный стал первым внуком наследного принца и принцессы.

О том, когда объявят подробности, Ёсида сказал: «Речь идёт о человеке, покинувшем императорскую семью, и мы надеялись, что она проведёт время в тихой обстановке. Однако мы решили сделать объявление в свете некоторых сообщений в СМИ (о рождении)».

33-летняя Мако покинула императорскую семью после того, как в октябре 2021 года вышла замуж за 33-летнего Комуро Кэя, однокурсника по Международному христианскому университету в Токио. В следующем месяце они вместе переехали в Соединённые Штаты.

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