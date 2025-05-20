Принцесса Айко встретилась с людьми в пострадавших от землетрясения регионах центральной Японии

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Сика, префектура Исикава, 19 мая (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, встретилась с людьми, пострадавшими от мощного землетрясения в прошлом году, во время визита в Сика, префектура Исикава, центральная Япония.

23-летняя принцесса высказала слова поддержки владельцам импровизированных магазинов и жителям временного жилья. Она также пообщалась с волонтёрами.

Начавшаяся 18 мая двухдневная поездка в регион Ното префектуры Исикава, пострадавший от землетрясения магнитудой 7,6 1 января 2024 года, стала её первым официальным визитом в район, пострадавший от стихийного бедствия.

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